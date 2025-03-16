Eyüpsultan Belediyesi'nden Çocuklara Ramazan Etkinlikleri

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla çocuklara yönelik düzenlediği tekne orucu etkinliği kapsamında Nasreddin Hoca ve Şirin gösterisi sahnelendi.

Eyüpsultan Belediyesi ramazan ayında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Çocuklara ramazanın ruhunu yaşatmak amacıyla her hafta sonu Zal Mahmut Paşa Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen tekne orucu etkinliğine, oruçlarını açan çocuklar, eğlenceli gösteriler izliyor.

Etkinlikte çocuklar eğlenceli gösteriler seyrettikten sonra öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açıyor.

Oruçlarını açtıktan sonra ise atölye çalışmalarında el becerilerini geliştiriyorlar. Tekne orucu etkinliği, her hafta sonu Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor. Bu haftaki tekne orucu etkinliğinde, çocuklar önce Nasreddin Hoca ve Şirin'in gösterisini izledi. Gösteride Nasreddin Hoca ve Şirin'in esprileri çocukları kahkahalara boğdu. Gösterinin ardından öğle ezanının okunmasıyla birlikte çocuklar dua edip oruçlarını açtı. Sonrasında ise çocuklar için resim atölyesi düzenlendi. Atölye çalışmasında çocuklar kolaj resim yaptılar.