Eyüpsultan Belediyesi'nden İftar Sofrası: Binlerce Vatandaş Bir Araya Geliyor

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, Reşadiye Ortaokulu İftar Çadırı'nda "Bir Sofrada Bin Tebessüm" sloganıyla her gün bin kişilik iftar yemeği veriyor.

Ramazan ayının maneviyatını Eyüpsultan'da yaşamak isteyen binlerce vatandaş, Eyüp Sultan Camii'ni ve Ebu Eyyüp el-Ensari'nin türbesini ziyaret ederken, Eyüpsultan Belediyesi de vatandaşları iftar sofralarında ağırlıyor. Eyüpsultan Reşadiye Ortaokulu İftar Çadırı'nda "Bir Sofrada Bin Tebessüm" sloganıyla her gün bin kişilik iftar yemeği veriliyor.

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar sofrasında binlerce vatandaş, komşuluk ve kardeşlik duyguları içerisinde hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.