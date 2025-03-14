Eyüpsultan Belediyesi'nden Ramazan Etkinliği: Öğrencilere Gezi Düzenleniyor

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler için gezi düzenliyor.

Eyüpsultan'da yaşayan öğrenciler, Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği gezilerle ramazan ayını dolu dolu yaşama imkanı buluyor.

Geziler kapsamında Eyüpsultan Belediyesi tarafından tahsis edilmiş otobüslerle okullarından alınan öğrenciler, ilk olarak Zal Mahmut Paşa Kitap Fuarı'na getiriliyor. Öğrenciler burada farklı türden kitaplarla bulaşma imkanı buluyor. Ardından Okur-Yazar Buluşmaları'na katılarak, sevdikleri yazarlara merak ettikleri soruları yöneltiyor.

Atölye ve sergi gezileri

Öğrencilere Zal Mahmut Paşa Kültür Merkezi'nde bulunan atölyeler de gezdiriliyor. Buradan çıkışta ise Galeri Eyüpsultan'a geçilerek "Taviloğlu Koleksiyonu Sergisi" geziliyor. Öğrenciler, Eyüpsultan Belediyesi'ne ait Ahmet Kekeç Kütüphanesi ve İstiklal Kütüphanesi'ni de gezip görme fırsatı buluyor.

Gezi sonunda ise öğrenciler, Eyüpsultan Meydanı'nda bulunan ve ramazan etkinlikleri için kurulmuş alanda Hacivat-Karagöz gibi ortaoyunu gösterilerini seyrediyor.