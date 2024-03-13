Eyüpsultan'da, kendisine borcu olduğunu ileri sürdüğü kadını zorla alıkoyduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat'ta Nişanca Mahallesi'ndeki evde bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Adreste alıkonulduğu belirlenen D.A'yı sağlıklı şekilde koruma altına alan ekipler, evde bulunan şüpheli A.R.G'yi de yakaladı.
Ekiplerin incelemesinde, A.R.G'ye 20 bin lira borcu olduğu ileri sürülen kadının görüşmek için şüphelinin evine gittiği ancak anlaşamadıkları belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin alıkoyduğu mağdur kadının kardeşinin polise haber verdiği anlaşıldı.
Evde yapılan aramada, 6 parça halinde 2 kilo 957 gram narkotik madde, 10 uyuşturucu hap, 8 sentetik ecza, hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği sanılan 14 bin 900 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da Borç Nedeniyle Alıkonulan Kadını Zorla Tutma Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şiddetli yağış nedeniyle aracın sürücüsü kontrolü kaybederek şarampole uçtu. Araç ağaca çarparak durabildi ancak karı koca yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta şüpheli bir grup şahsı durdurmak için çalışma yaparken 16 yaşındaki bir çocuk ile kovalamaca yaşandı. Yakalanan çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.
Siirt'te bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı. Pazarlarda fıstık, elma, badem, kaysı ve kiraz fidanları müşterisini bekliyor. Fidan satıcısı fiyat artışının olduğunu belirtirken, müşteriler uygun fiyatlarla fidanları satın alıyor.
Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP), ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla Panorama Müzesi önünde bir iftar çadırı kurdu. SOYAP Koordinatörü Murat Değirmenci, çadırın ramazan boyunca hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de iftara yetişemeyen vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti. SOYAP, 13 yerel, ulusal ve uluslararası dernek ve vakıfın bir araya gelerek Samsun'da sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın destekçisi olduğu bir birlikteliktir.
Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca UYUMA uygulaması tanıtıldı. Etkinliklerle uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Olay, saat 04.30 sıralarında Abana ilçesi Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESOB etkinliklerinde destek olan hayırseverlere plaket ile teşekkür etti. Hayırsever Ümit Yelin ise esnaflar için yapılacak çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki iftar programında mahalle sakinlerine müjdeler verdi. Başkan Çetin, kentsel dönüşüm projesi ve ana yolun asfaltlanması konularında açıklamalarda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle iklim değişikliği kaynaklı problemler ve çevresel zorluklarla mücadele edilebilmesi, düşük karbon emisyonlu bir kent oluşturulabilmesi amacıyla 'Yeşil Şehir Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı, Türkçe ve İngilizce olarak ABB'nin internet sitesinde paylaşılmaya başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?