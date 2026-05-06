Eyüpsultan\'da Çatı Yangını

Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çatı katındaki alevler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Çırçır Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, çatı katında devam eden tadilat sırasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.