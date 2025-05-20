Eyüpsultan'da 'ESMEK Örgü Festivali' Gerçekleşti

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, toplumsal dayanışmayı ön plana çıkaran özel bir etkinliğe imza attı. "İpler Sizden, Festival Bizden" sloganıyla düzenlenen "ESMEK Örgü Festivali" yoğun katılımla Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Kent Ormanı'nda düzenlenen "ESMEK Örgü Festivali", örgü yarışmaları, piknik ve dayanışma projeleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde, katılımcılar bir yandan örgülerini örerken diğer yandan piknik yaparak güzel havanın keyfini çıkardı.

Etkinlik boyunca düzenlenen örgü yarışmaları, oyunlar ve müzik eşliğinde çekilen halaylarla festival coşkusu doruğa çıktı.

Festivalin en anlamlı bölümlerinden biri ise "Dayanışma Örgüsü" projesi oldu. Katılımcılar tarafından hazırlanan 10x10 santimetrelik örgü motifleri birleştirilerek büyük bir battaniye haline getirildi.

El birliğiyle örülen özel battaniye, dayanışmanın ve iyiliğin simgesi olarak Darülaceze'ye bağışlanacak.