Eyüpsultan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Güvenlik Kulübesini Parçaladı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Güvenlik Kulübesini Parçaladı

Eyüpsultan\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Güvenlik Kulübesini Parçaladı

Eyüpsultan'da bir kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, güvenlik kulübesine çarptıktan sonra park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Kaza anında kulübede kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Kaza anı, firmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

16.02.2024 23:57
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Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil, güvenlik kulübesini parçaladıktan sonra park halindeki kamyonete çarparak durabildi.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde aracıyla yokuştan inen kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, bir gıda firmasının ön kapısındaki güvenlik kulübesine çarptı. Kulübenin parçalanmasına neden olan otomobil, bahçede park halindeki kamyonete çarparak durabildi.

Kaza anında kulübede kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

Kaza anı, firmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Güvenlik Kulübesini Parçaladı - Son Dakika
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