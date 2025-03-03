Eyüpsultan'da Ramazan Coşkusu Çocuklar İçin Etkinliklerle Yaşanıyor

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(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan coşkusunun yaşanacağı birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. Hacivat-Karagöz, orta oyunu, meddah, eğitici ve öğretici atölye çalışmaları, sihirbaz gösterileri ve heyecanlı yarışmalarla çocuklar keyifli anlar yaşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Camii Meydanı'nda, Zal Mahmut Paşa Kültür Sanat Merkezi'nde, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde ve Göktürk Kültür Merkezi'nde çocuklar için birbirinden eğlenceli çocuk etkinlikleri ve tiyatro gösterileri gerçekleştiriyor. Etkinliklerde çocuklar Hacivat-Karagöz, orta oyunu, meddah, eğitici ve öğretici atölye çalışmaları, sihirbaz gösterileri ve heyecanlı yarışmalarla eğleniyor, Ramazan ayının güzelliklerini yaşıyor.

Çocuklar, Ramazan'ın birinci gününde Eyüpsultan Camii Meydanı önünde kurulan igloda Ömür ablayla sihirbaz gösterileri ve Ateş Fatih Uçan'ın birbirinden eğlenceli oyunları ve şarkılarıyla keyifli anlar yaşadı. Ayrıca cami meydanında palyaçolar tarafından çocuklara yüz boyama etkinliği de yapıldı.