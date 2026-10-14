Eyüpsultan'da sağanak Göktürk ve Kemerburgaz'da yolları su altında bıraktı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da sağanak Göktürk ve Kemerburgaz'da yolları su altında bıraktı

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Eyüpsultan\'da sağanak Göktürk ve Kemerburgaz\'da yolları su altında bıraktı
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak Eyüpsultan'da etkili oldu ve Göktürk ile Kemerburgaz'da yolları su bastı. Trafikte ilerlemekte güçlük çekenler zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken göle dönen Kemerburgaz yolu dron ile havadan görüntülendi.

EYÜPSULTAN'da etkili olan sağanak nedeniyle Göktürk ve Kemerburgaz'da yolları su bastı. Göle dönen Kemerburgaz yolu dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Eyüpsultan'da da etkili oldu. Yağış nedeniyle Göktürk ve Kemerburgaz'da yollar su altında kaldı. Trafikte ilerlemekte güçlük çekenler yaşadıkları zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sağanak sonrası göle dönen Kemerburgaz yolu dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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