Eyüpsultan\'da sağanak Göktürk ve Kemerburgaz\'da yolları su altında bıraktı

Eyüpsultan'da sağanak Göktürk ve Kemerburgaz'da yolları su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak Eyüpsultan'da etkili oldu ve Göktürk ile Kemerburgaz'da yolları su bastı. Trafikte ilerlemekte güçlük çekenler zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken göle dönen Kemerburgaz yolu dron ile havadan görüntülendi.
EYÜPSULTAN'da etkili olan sağanak nedeniyle Göktürk ve Kemerburgaz'da yolları su bastı. Göle dönen Kemerburgaz yolu dron ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Eyüpsultan'da da etkili oldu. Yağış nedeniyle Göktürk ve Kemerburgaz'da yollar su altında kaldı. Trafikte ilerlemekte güçlük çekenler yaşadıkları zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sağanak sonrası göle dönen Kemerburgaz yolu dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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