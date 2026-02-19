Eyüpsultan'da Tır Yangını

Eyüpsultan'da, seyir halindeyken alev alan tır yandı.
Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu'nda, sabah saatlerinde S.D. idaresindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yol trafik akışına kapatılarak, güvenlik önlemleri alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırdaki yangın söndürüldü.
Yanan tır kullanılamaz hale geldi.
