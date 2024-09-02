Eyüpsultan'da Uyum Haftası Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eyüpsultan'da Uyum Haftası Töreni Düzenlendi

Eyüpsultan\'da Uyum Haftası Töreni Düzenlendi

Eyüpsultan'da, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda uyum haftası kapsamında tören düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çalan şarkılar ile eğlenen öğrenciler palyaço eşliğindeki oyunlarla keyifli dakikalar geçirdi.

02.09.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda uyum haftası kapsamında tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çalan şarkılar ile eğlenen öğrenciler palyaço eşliğindeki oyunlarla keyifli dakikalar geçirdi. Programda, 2. sınıf öğrencisi Elif İnci Köse'nin yazıp bestelediği "Dur de Zorbaya" isimli eser ile okul öğretmenlerinin hazırladığı "Sevgiyle Yaklaş" isimli eser seslendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yaptığı konuşmada, ülke ve insanlığın geleceği olan öğrencilerin eğitim hayatlarının ilk gününe adım attıklarını belirterek, "Bu yavrularımız inşallah dünyaya adalet, merhamet, şefkat temelli, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, sadece kendi ülkesinde değil tüm insanlığa güzellikler getirecek, erdemiyle, ahlakıyla, kişiliğiyle, çalışkanlığıyla, azmiyle ve gayretiyle inşallah örnek bir nesil olacak." diye konuştu.

Öğretmenler olarak en az öğrenciler kadar çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Yentür, "Gayret ederek kendimizi geliştirerek eğitim öğretim ortamlarını onlar için en iyi hale getirmeye var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bu yıl hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Yentür, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okul öncesi ilkokul birinci sınıflarımız, ortaokul 5'nci sınıflarımız ve lise 9'uncu sınıflardan yeni bir müfredatımız uygulanacak. Bu müfredatta çocuklarımızın daha çok kendini gerçekleştirebilmeleri, beceri temelli bir anlayışla, programın sadeleştirerek öğrencilerimizin ilgi, istidat, yeteneklerinin ön plana çıkartıldığı, yeni bir bilgi üretebildiği, analiz ve sentez yaparak erdemli ve yetkin bir insan modeli için hep birlikte gayret edeceğiz."

Yentür, öğrencilerin velilerine de seslenerek, "Sevgili anneler ve babalar, bu heyecanınızın ve bu ilginizin lisenin sonuna kadar devam etmesini de bekliyoruz. İlkokullarda olan ilginiz, desteğiniz, inşallah ortaokulda da lisede de hem öğretmenlerimizle hem okul idaremizle hem rehberlik servislerimizle hem öğrencilerimizle de nitelikli bir iletişim biçimiyle -onları anlayarak, onlarla hemhal olarak- birlikte yarınları inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Yeni içeriklerin çocuklar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Ragıp Kutmangil İlkokulu öğretmenlerinden Vedide Erol da 24 yıllık öğretmen olmasına rağmen yeniden birinci sınıflarla başlamanın heyecanını yaşadığı söyledi. Erol, "Bu döngü hep devam ediyor. Ne mutlu ki sağlıkla yeni bir eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ye birlikte değişen müfredat ve değişen ders kitapları, yeni içeriklerin çocuklar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni program eminim ki çok daha verimli geçecek." şeklinde konuştu.

"Çok heyecanlıyım, çok güzel olacağını düşünüyorum"

Velilerden Duygu Bayrak, AA muhabirine, çocuğunun birinci sınıfa başlayacağını söyleyerek "Çok heyecanlıyım, çok güzel olacağını düşünüyorum, çok değerli öğretmenlerimiz var. Onlarla birlikte eğitimin başlangıcı olacak. Umarım onlar için ve tüm çocuklar için hayırlı olur. " dedi.

Erhan Denkçi ise "Bugün itibarıyla kızımız İpek okul hayatına başlıyor. Çok uzun bir yolculuk olacak önünde. Umarız her şey dilediği gibi olur, çok başarılı olur. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile öğrenciler ilk ders zilini çaldı. Öğrenciler daha sonra Hacivat ile Karagöz eşliğinde öğretmenleriyle sınıflarına alındı.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Uyum Haftası Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 14:48:46. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Uyum Haftası Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement