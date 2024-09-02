Eyüpsultan\'da Uyum Haftası Töreni Düzenlendi

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Eyüpsultan'da, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda uyum haftası kapsamında tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çalan şarkılar ile eğlenen öğrenciler palyaço eşliğindeki oyunlarla keyifli dakikalar geçirdi. Programda, 2. sınıf öğrencisi Elif İnci Köse'nin yazıp bestelediği "Dur de Zorbaya" isimli eser ile okul öğretmenlerinin hazırladığı "Sevgiyle Yaklaş" isimli eser seslendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yaptığı konuşmada, ülke ve insanlığın geleceği olan öğrencilerin eğitim hayatlarının ilk gününe adım attıklarını belirterek, "Bu yavrularımız inşallah dünyaya adalet, merhamet, şefkat temelli, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, sadece kendi ülkesinde değil tüm insanlığa güzellikler getirecek, erdemiyle, ahlakıyla, kişiliğiyle, çalışkanlığıyla, azmiyle ve gayretiyle inşallah örnek bir nesil olacak." diye konuştu.

Öğretmenler olarak en az öğrenciler kadar çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Yentür, "Gayret ederek kendimizi geliştirerek eğitim öğretim ortamlarını onlar için en iyi hale getirmeye var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bu yıl hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Yentür, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okul öncesi ilkokul birinci sınıflarımız, ortaokul 5'nci sınıflarımız ve lise 9'uncu sınıflardan yeni bir müfredatımız uygulanacak. Bu müfredatta çocuklarımızın daha çok kendini gerçekleştirebilmeleri, beceri temelli bir anlayışla, programın sadeleştirerek öğrencilerimizin ilgi, istidat, yeteneklerinin ön plana çıkartıldığı, yeni bir bilgi üretebildiği, analiz ve sentez yaparak erdemli ve yetkin bir insan modeli için hep birlikte gayret edeceğiz."

Yentür, öğrencilerin velilerine de seslenerek, "Sevgili anneler ve babalar, bu heyecanınızın ve bu ilginizin lisenin sonuna kadar devam etmesini de bekliyoruz. İlkokullarda olan ilginiz, desteğiniz, inşallah ortaokulda da lisede de hem öğretmenlerimizle hem okul idaremizle hem rehberlik servislerimizle hem öğrencilerimizle de nitelikli bir iletişim biçimiyle -onları anlayarak, onlarla hemhal olarak- birlikte yarınları inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Yeni içeriklerin çocuklar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Ragıp Kutmangil İlkokulu öğretmenlerinden Vedide Erol da 24 yıllık öğretmen olmasına rağmen yeniden birinci sınıflarla başlamanın heyecanını yaşadığı söyledi. Erol, "Bu döngü hep devam ediyor. Ne mutlu ki sağlıkla yeni bir eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ye birlikte değişen müfredat ve değişen ders kitapları, yeni içeriklerin çocuklar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni program eminim ki çok daha verimli geçecek." şeklinde konuştu.

"Çok heyecanlıyım, çok güzel olacağını düşünüyorum"

Velilerden Duygu Bayrak, AA muhabirine, çocuğunun birinci sınıfa başlayacağını söyleyerek "Çok heyecanlıyım, çok güzel olacağını düşünüyorum, çok değerli öğretmenlerimiz var. Onlarla birlikte eğitimin başlangıcı olacak. Umarım onlar için ve tüm çocuklar için hayırlı olur. " dedi.

Erhan Denkçi ise "Bugün itibarıyla kızımız İpek okul hayatına başlıyor. Çok uzun bir yolculuk olacak önünde. Umarız her şey dilediği gibi olur, çok başarılı olur. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile öğrenciler ilk ders zilini çaldı. Öğrenciler daha sonra Hacivat ile Karagöz eşliğinde öğretmenleriyle sınıflarına alındı.