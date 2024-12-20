Eyüpsultan\'da yol verme tartışmasında İETT otobüsü şoförüne bıçak çekti; o anlar kamerada

Güncel

EYÜPSULTAN'da bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediğini öne sürerek durdurduğu İETT otobüsünün şoförüne bıçak çekti. Korku dolu anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken yolcular, büyük panik yaşadı.

Olay, 15 Aralık Pazar günü saat 22.20 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Çırçır Metro İstasyonu'ndan, Vezneciler yönüne giden Tuncay Budak idaresindeki İETT otobüsü, Yıldıztabya Esentepe-Şehit Osman Bodur durağında bekleyen yolcular aldıktan sonra, ilerlemeye devam etti. Kısa bir süre sonra bir sürücü, aracını durdurarak otobüs şoförüne durması yönünde el hareketi yaptı. Otobüsü durduran şoför Tuncay Budak ön kapıyı açtı. İkili arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Aracından inen sürücü, otobüse binerek şoför Budak ile tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında, aracında bulunan bıçağı alan sürücü tekrar otobüse bindi. Sürücü, elindeki bıçağı otobüs şoförüne doğru savurarak tehditle savurmaya başladı. Olaya tanıklık eden yolcular büyük korku yaşarken, bir kadın yolcu ise otobüste çocukların bulunduğunu söyleyerek olayın daha da tırmanmasını engellemeye çalıştı.

POLİSİ ARAYAN YOLCUYU DA TEHDİT ETTİ

Öfkesi dinmeyen ve otobüsten inerek, aracına binen sürücü, ihbarda bulunmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir yolcuyu da tehdit etti.

O ANLAR KAMERADA

yaşanan olay güvenlik kamerasına yansdı. Görüntülerde, araç sürücüsü ile otobüs şoförünün tartışma anları ve sürücünün elindeki bıçağı şoföre doğru savurduğu anlar yer aldı.

Öte yandan, otobüs şoförü Tuncay Budak, polis merkezine giderek bıçaklı sürücüden şikayetçi oldu.