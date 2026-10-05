Eyüpsultan soruşturmasında Başkan Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpsultan soruşturmasında Başkan Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de var; 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen 28 şüphelinin savcılık ifadesi tamamlandı.

Şüphelilerden, Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17'si tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülüyor.

Kaynak: AA
Mithat Bülent ÖzmenEyüpsultan3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
19:46
ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE’ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı
ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
18:51
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 20:34:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Eyüpsultan soruşturmasında Başkan Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei