Eyüpsultan soruşturmasında Başkan Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Eyüpsultan soruşturmasında Başkan Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de var; 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen 28 şüphelinin savcılık ifadesi tamamlandı.
Şüphelilerden, Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17'si tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler hakkındaki soruşturma "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülüyor.
Kaynak: AA
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