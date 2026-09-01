Eyyübiye'de Enerji Hırsızlığından 8 Yıl 9 Ay Kesinleşmiş Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 'sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.H.S., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Eyyübiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü İ.H.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eyyübiye'de Enerji Hırsızlığından 8 Yıl 9 Ay Kesinleşmiş Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?