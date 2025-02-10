Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tamir ettiği otobüsün altında kalan işçi, hayatını kaybetti.
Ali Badıllı (35), Evren Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde krikonun kayması nedeniyle tamir ettiği otobüsün altında kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Badıllı, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Badıllı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Eyyübiye'de İşçi Otobüsün Altında Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?