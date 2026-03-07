Eyyübiye'de Kamu Görevlisi Kılığına Giren 5 Gözaltına Alındı - Son Dakika
Eyyübiye'de Kamu Görevlisi Kılığına Giren 5 Gözaltına Alındı

07.03.2026 13:34
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir daireye girmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Eyüpkent Mahallesi'nde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir daireye girmeye çalışan ancak başarılı olamayınca kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, olayda kullanılan 2 tabanca, muşta, 3 kamuflaj pantolon, 3 kamuflaj tişört ve 2 kar maskesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, birinin ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

