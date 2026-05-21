Ezber Bozan Kadınlar Kitabı Tanıtıldı

(İSTANBUL) - Ferihan Karasu'nun hazırladığı "Umut Penceremden: Ezber Bozan Kadınlar" adlı kitabın tanıtımı, Beşiktaş'taki Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kadın mücadelesi, toplumsal dayanışma ve umut temasının öne çıktığı etkinlikte gazeteci Sedef Kabaş ve Gezi Parkı protestoları sırasında darbedilmesinin ardından hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz da konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlikte konuşan Emel Korkmaz, oğlu Ali İsmail Korkmaz'ın ardından yaşadığı sürece değinerek, "Böyle bir kitapta yer almak benim için çok anlamlı. Ben hep şunu söyledim; Allah hiçbir anneye böyle bir acı yaşatmasın. 'Ölümün gururu olur mu?' diye düşünürdüm. Başka biri söylemiş olsa belki anlayamazdım ama oluyormuş. İnsan kaybettiği evladıyla gurur duyabiliyormuş" ifadelerini kullandı.

"BİZ BU KİTAPTA ACILARA DEĞİL, DÜŞLERE ODAKLANDIK"

Kitabın yazarı Ferihan Karasu ise kitabın bir televizyon programından doğduğunu belirterek, "Bu bir televizyon programından oluşan bir kitap. Ama biz bu kitapta acılara hiç takılmadık. Ali İsmail'in düşlerini yazdık. Asıl burada ezber bozan anne Emel Korkmaz'dı. Çünkü o yara izini yaşam izine dönüştürdü. Hatay'da başlayan hayatını Eskişehir'e, Kayseri'ye, İstanbul'a ve yurt dışına taşıdı. Afrika'da Ali İsmail adına yaptığı çalışmaları da bu kitapta bulacaksınız. Burada gerçekten ezber bozan bir annenin öyküsü var" dedi.

Toplumun zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Karasu, "Dostlar hepimiz çok sıkıntılıyız, çok zor günler geçiriyoruz. Cumhuriyetin değerlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

"BU MÜCADELE SADECE BİREYSEL DEĞİL, YÜZYILLARA DAYANAN BİR MÜCADELE"

Gazeteci Sedef Kabaş ise konuşmasında kitapların yalnızca bireysel hikayelerden oluşmadığını, aynı zamanda toplumsal mücadele deneyimlerini de aktardığını söyledi. Kabaş, "Mesele daha da güçlenerek ilerlemek. Maruz kaldığımız yangınların ışıklarını, ilerlememiz gereken yolda birer ışığa dönüştürebilmek. Bu kitaplar yalnız olmadığımızı hissettiren, hayal kırıklığı yaşadığımızda ya da çaresizlik hissettiğimizde bize dost olabilecek çalışmalar. Bir rafa kaldırılıp unutulmaması gereken, ara ara dönüp yeniden bakılması gereken kitaplar bunlar" ifadelerini kullandı.

Kadın mücadelesinin tarihsel bir süreç olduğuna dikkati çeken Kabaş, "Bu sadece Sedef Kabaş'ın ya da Ferihan Hanım'ın mücadelesi değil. Bu yüzlerce yıla dayanan bir mücadele. Ferihan'ın 'ezber bozan kadınlar' tanımını çok sevdim. Çünkü tarih boyunca kadının ezber bozması hep kanla, terle, gözyaşıyla, cezayla ve zulümle karşılandı. ve bu hala devam ediyor" dedi.

Kadınların tarih boyunca birçok toplumda eşitsizlikle karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Kabaş, "Kadın yok sayılmış. Bu sadece bu coğrafyaya ait bir mesele değil, dünyanın hemen hemen her yerinde benzer ayrımcılıklar yaşanmış. İnsanlar sınıflandırılmış; işçi denmiş, köle denmiş, parya denmiş. Ama tarihe baktığınızda bu ayrımların dönemden döneme değiştiğini görüyorsunuz. Fakat kadınlara yönelik ayrımcılık neredeyse her yerde ortak bir sorun olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.