Ezbere Hadis Yarışması Sonuçlandı
Pendik'te düzenlenen hadis ezberleme yarışmasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hadis ezberleme alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Ezbere Hadis Okuma Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programın final programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, yarışmanın tanıtıldığı sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uluslararası Eğitim Öğretim Daire Başkanı Bünyamin Akyüz, Hazreti Peygamber'in hadislerini öğrenmenin önemine dikkati çekti.

Yarışmanın amaçlarından birisinin Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki yetişmiş insan kaynağına katkı sunmak olduğunu belirten Akyüz, Kur'an ve sünnet olmak üzere iki ana kaynaktan ilham almak suretiyle asrın gençlerinin yetiştirildiğini söyledi.

Türkiye'deki 16 uluslararası imam hatip lisesinde 97 farklı ülkeden 2 bin 85 yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Akyüz, "20 yıllık süre içerisinde de 3 bin 285 mezun verdik. Mezunlarımızın pek çoğu şu an ülkelerinde üst kademelerde de görev almaya başlamışlardır. Mottamız şudur, bu yarışmaların kaybedeni yoktur. Bu yaşta 300 hadis ezberlemek ve onu yaşamak çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından yarışmanın final programına geçildi. Toplamda 94 öğrencinin katıldığı yarışmada 300 ve üzerinde hadis ezberleyen 25 öğrenciye umre ödülü verildi.

Yarışmanın finalinde ise 10 öğrenci yarıştı. Hadislerin sened ve metinlerini Arapça ve Türkçeleriyle ezberleyen öğrenciler, hadis sayıları, metinlerin uzunlukları, hadisleri okuyuşları gibi birçok kritere göre değerlendirildi.

Yarışmada birinciliği okulun 12. sınıf öğrencisi İranlı Mobina Bahari, ikinciliği 11. sınıf öğrencisi Sudanlı Anwar Shihabeldin, üçüncülüğü ise Yemenli 12. sınıf öğrencisi Maram Amer kazandı. Dereceye giren öğrencilere umrenin yanı sıra altın da hediye edildi.

Programa Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Müftüsü Musa Bilgiç, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe, Kartal İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Eşref Ergün, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kaynak: AA

