Ezine Çayı'nın etkisi deniz rengini değiştirdi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Ezine Çayı'ndan gelen çamurlu su, deniz yüzeyinin rengini değiştirdi.

Bölgede son günlerde etkili olan sağanaklar, ilçede denize dökülen çayın debisini artırdı.

Yüksek kesimlerde kar sularının da erimesiyle çay yatağından taşınan çamurlu su, denize ulaştığı noktada mavi ve turkuaz tonlarının hakim olduğu Karadeniz'in bir bölümünü kahverengiye dönüştürdü.

Geniş bir alana yayılan renk değişimi dronla görüntülendi.