Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan "daima hazır" başlıklı bir video paylaşımı yaptı.
Videoda, "fil yürüyüşü" yapan Türk F-16 savaş uçaklarının görüntülerine yer verildi.
Askeri bir terim olan "fil yürüyüşü", bir tehlike anında uçakların belli bir düzende tam mühimmatlı kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılıyor.
Son Dakika › Güncel › F-16'ların 'Daima Hazır' Gösterisi - Son Dakika
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