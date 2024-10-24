F-16'ların 'Daima Hazır' Gösterisi - Son Dakika
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F-16'ların 'Daima Hazır' Gösterisi

MSB, F-16'ların 'fil yürüyüşü' yaptığı bir video paylaştı, uçaklar tam mühimmatlı kalkışa hazır.

24.10.2024 19:16
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan "daima hazır" başlıklı bir video paylaşımı yaptı.

Videoda, "fil yürüyüşü" yapan Türk F-16 savaş uçaklarının görüntülerine yer verildi.

Askeri bir terim olan "fil yürüyüşü", bir tehlike anında uçakların belli bir düzende tam mühimmatlı kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel F-16'ların 'Daima Hazır' Gösterisi - Son Dakika

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