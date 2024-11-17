F-4E 2020 Savaş Uçakları, 50. Yılında Türk Bayrağı ile Boyandı - Son Dakika
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F-4E 2020 Savaş Uçakları, 50. Yılında Türk Bayrağı ile Boyandı

F-4E 2020 Savaş Uçakları, 50. Yılında Türk Bayrağı ile Boyandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki F-4E 2020 savaş uçaklarının, 50. yılına özel olarak Türk Bayrağı ile boyandığını açıkladı. Uçakların gövdesine Türk bayrağı ve kuyruğuna Atatürk'ün resmi çizildi.

17.11.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
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MSB SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bünyesinde 50'nci yılını dolduran F-4E 2020 savaş uçaklarımız, 50'nci yıla özel olarak Türk Bayrağı ile boyandı" denildi.

Paylaşımda ayrıca, gövdesine Türk bayrağı ve kuyruğuna Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin çizildiği savaş uçaklarının görüntülerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel F-4E 2020 Savaş Uçakları, 50. Yılında Türk Bayrağı ile Boyandı - Son Dakika

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