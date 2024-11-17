F-4E 2020 Savaş Uçakları, 50. Yılında Türk Bayrağı ile Boyandı

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MSB SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bünyesinde 50'nci yılını dolduran F-4E 2020 savaş uçaklarımız, 50'nci yıla özel olarak Türk Bayrağı ile boyandı" denildi.

Paylaşımda ayrıca, gövdesine Türk bayrağı ve kuyruğuna Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin çizildiği savaş uçaklarının görüntülerine yer verildi.