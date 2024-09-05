Samsun'da Fabrika İşçileri, Okul Boyayarak Sosyal Sorumluluk Projesine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Fabrika İşçileri, Okul Boyayarak Sosyal Sorumluluk Projesine Katıldı

Samsun\'da Fabrika İşçileri, Okul Boyayarak Sosyal Sorumluluk Projesine Katıldı

Samsun'da bir fabrikada çalışan işçiler, 'İşimi Seviyorum' sloganıyla Kavak ilçesindeki Çakallı İlkokulu'nu gönüllü olarak boyadı. İşçiler, sosyal sorumluluk politikaları çerçevesinde okullardaki ortamları iyileştirmek amacıyla bir araya geldiklerini ve okulun yeni eğitim dönemine hazır hale gelmesine katkıda bulunduklarını ifade ettiler.

05.09.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'da fabrika işçileri, Kavak ilçesindeki Çakallı İlkokulu'nu boyadı.

Kentte bir fabrikadaki çalışanlar, 'İşimi Seviyorum' sloganıyla Kavak ilçesindeki Çakallı İlkokulu'nu boyadı. Gönüllü olarak köy okullarındaki ortamları iyileştirmek için bir araya gelen işçiler, okulun duvarlarını, sınıfları ve koridorları kendi aldıkları boyalarla boyadı. Gönüllü çalışanlardan Özlem Özyurt, çalışmayla ilgili, "Fabrika çalışanları olarak, sosyal sorumluluk politikalarımızla çalışmaya, çevremize duyarlı çalışma felsefemizle toplumumuzun ihtiyaçlarına çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, fabrikamızın konumlandığı Samsun Kavak ilçesinde yer alan Çakallı İlkokulu için bir araya geldik. Gönüllü çalışanlarımızla birlikte okulun tadilat ve boya ihtiyaçlarını karşılayarak, okulumuzu yeni eğitim dönemine hazır hale getirmeye katkı sağladık. Yeni eğitim-öğretim dönemine, yenilenen okullarında başlayacak olan minik öğrencilerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

İş kıyafetlerinin arkasında da 'İşimi Seviyorum' sloganının yer aldığını ifade eden Özyurt, "İşini severek yapanlar, gönüllü faaliyetleri daha çok seviyor ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın hayatını renklendirirken, biz de firma sıcaklığı ile kalpleri ısıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Samsun, Eğitim, Güncel, Kavak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Fabrika İşçileri, Okul Boyayarak Sosyal Sorumluluk Projesine Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:21:37. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Fabrika İşçileri, Okul Boyayarak Sosyal Sorumluluk Projesine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement