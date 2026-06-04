Fabrikada Elektrik Çarpması: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fabrikada Elektrik Çarpması: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Fabrikada Elektrik Çarpması: 3 İşçi Hayatını Kaybetti
04.06.2026 19:30
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Samsun Tekkeköy'deki bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Kutlukent Mahallesi'ndeki demir çelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç (47) elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan cesetler, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Cumhuriyet savcıları, 3 kişilik bilirkişi heyetiyle olay yerine giderek incelemede bulundu.

Soruşturmanın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütüldüğü öğrenildi.

Öte yandan işçilerden 2 çocuk babası Naci Gezer'in cenazesi, İlkadım ilçesindeki Hz. Ömer Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yunus Çekiç için de Çarşamba ilçesinin Allı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çekiç'in cenazesi, Allı Mahallesi Camisi'nde İlçe Müftüsü Cemal Uzun tarafından ikindi namazını müteakiben kıldırılan cenaze namazının ardından Zeyfeli Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Çekiç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile vatandaşlar katıldı.

İşçilerden Mustafa İnanç'ın cenazesi de Kavak ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA

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