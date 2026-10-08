Fadime Akbal, Efeler'de boşandığı kişinin silahlı saldırısında öldürüldü - Son Dakika
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Fadime Akbal, Efeler'de boşandığı kişinin silahlı saldırısında öldürüldü

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Fadime Akbal, Efeler\'de boşandığı kişinin silahlı saldırısında öldürüldü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Fadime Akbal, boşandığı Kamil Köse'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı ve hastanede kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan Köse'nin otomobilinde yaşamına son verdiği belirlendi.

(AYDIN) - Aydın'ın Efeler ilçesinde Fadime Akbal, boşandığı Kamil Köse tarafından ateşli silahla öldürüldü. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Akbal için yayımladığı mesajda, "Kadınların korkmadan, şiddet görmeden, özgür ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum yaratmak hepimizin ortak görevi" dedi.

Efeler ilçesinde, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi personeli Fadime Akbal, boşandığı Kamil Köse'nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akbal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan Köse'nin ise otomobilinde yaşamına son verdiği belirlendi.

BELEDİYE BAŞKANI YETİŞKİN'DEN TAZİYE MESAJI

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bir kadının daha şiddet sonucu yaşamını yitirmesinin derin üzüntü yarattığını belirten Yetişkin, "Efeler'de yaşanan ve bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan korkunç cinayetle güne başladık. Bir kadının daha yaşamdan koparılmasını, şiddetin bir cana daha kıymasını büyük bir üzüntüyle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi ve bahanesi olamayacağını vurgulayan Yetişkin, "Kadınların korkmadan, şiddet görmeden, özgür ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum yaratmak hepimizin ortak görevi" dedi.

Fadime Akbal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileyen Yetişkin mesajında, "Kadına yönelik şiddete karşı hiçbir zaman susmadık, susmayacağız, sessiz kalmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Kamil Köse3. SayfaGüncelEfelerAydınKadınSon Dakika

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