Fahad Bin A. Abualnasr İçişleri Bakanı ile Görüştü

07.05.2026 20:20
Suudi Arabistan Büyükelçisi, İçişleri Bakanı ile bölgesel gelişmeler ve güvenlik iş birliğini değerlendirdi.

(ANKARA) - Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kaydedildi:

"Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde; bölgesel gelişmeler, güvenlik iş birliği, afet yönetimi ve göç konularını kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye olarak, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın huzur ve güvenliğini kendimizden ayrı görmüyoruz. Bölgesel sorunların çözümünde Suudi Arabistan ile omuz omuza hareket etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Rabbim, İslam aleminin vahdetini daim eylesin; bölgemize huzur, selamet ve esenlik nasip etsin."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

