Fahiş Fiyat Denetiminde 327 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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Fahiş Fiyat Denetiminde 327 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik denetimlerde 1.274 kişiye 327 milyon ceza kesti.

16.09.2024 10:47
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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve sektör bazlı denetimler kapsamında bu yıl 1274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495 lira idari para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce fiyat istikrarının sağlanması ve fahiş fiyatın engellenerek adaletli iç piyasanın tesis edilmesi amacıyla 81 ilde denetimlerin yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda geçen yıl 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişinin denetlenerek aykırılık tespit edilen 646 kişiye 135 milyon 104 bin 257 lira idari para cezası verildiğinin anımsatıldığı açıklamada, "Bu yılın başından 15 Eylül'e kadar fahiş fiyat denetimleri kapsamında 45 bin 318 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırı fillerde bulunan 691 gerçek ve tüzel kişiye 197 milyon 610 bin 314 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Sektör bazlı denetimler devam etti

Açıklamada, sektör bazlı denetimlere de işaret edilerek, bu yıl otomotiv sektöründe 202 firmanın denetlendiği, aykırı fiil ve eylemlerin yanında stokçuluk uygulayan 68 firmaya 75 milyon 13 bin 928 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Emlak sektöründe bu yıl 538 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiğine, aykırılık tespit edilen 392 gerçek ve tüzel kişiye 30 milyon 152 bin 253 lira idari para cezası uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, "Kuyum sektöründe ise 310 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 23 gerçek ve tüzel kişiye aykırı fillerinden dolayı 24 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

46 bin 368 gerçek ve tüzel kişi denetlendi

Açıklamada, bu denetimlerin yanında 24 Temmuz'da yapılan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında 46 hal içi tüccar ve 2 tavukçuluk firmasına 30 milyon 74 bin 880 lira idari para cezası uygulandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl 15 Eylül'e kadar fahiş fiyat ve sektör bazlı denetimler kapsamında 46 bin 368 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı eylem ve fillerle birlikte stokçuluk girişimlerinde bulunan 1274 kişiye 327 milyon 376 bin 495 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak iç piyasamızda ticari etiğe aykırı davranışlarda bulunularak haksız kazanç sağlanmasını engellemek, adaletli iç piyasa işleyişi tesisi sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fahiş Fiyat Denetiminde 327 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

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