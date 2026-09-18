Fahiş fiyat operasyonunda 40 dağıtıcı firma yöneticisi tutuklandı, 1 şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Fahiş fiyat operasyonunda 40 dağıtıcı firma yöneticisi tutuklandı, 1 şüpheli aranıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik soruşturmasında gözaltına alınan 40 dağıtıcı firma yöneticisi tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

YAŞ sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya büyükşehir belediyelerinin hal müdürlüklerine müzekkereler yazıldı. Şüphelilerin yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar dosyaya eklendi. Vergi Denetim Kurulu tarafından müzekkereye istinaden yapılan çalışmada ise 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu.

40 DAĞITICI FİRMA YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde iş yeri ve ev olmak üzere 109 adreste arama yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 dağıtıcı firma yöneticisi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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