Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı olarak atandı - Son Dakika
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Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı olarak atandı

Fahrettin Koca\'nın yerine Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı olarak atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Memişoğlu'nun öz geçmişi de verildi.

02.07.2024 01:34
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Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Yeni Bakan Memişoğlu'nun öz geçmişi

Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aslen Rizeli olup, 1966'da Trabzon'da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990 yılında bitiren, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1995'te Genel Cerrahi Uzmanlığını alan Memişoğlu, 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.

1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulunan Memişoğlu, 2000-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Başasistanlık yaptı.

Memişoğlu, 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı, 2008'de Genel Cerrahi Doçenti oldu.

Beykent Üniversitesinde 2007'da başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009'da bitiren Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı.

Kasım 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Memişoğlu, Mayıs 2014'te aynı Birliğin Genel Sekreteri oldu.

Prof. Dr. Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama Araştırma Merkezine 2016'da Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak Profesör kadrosuna atandı.

Ekim 2016'dan bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Memişoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı olarak atandı - Son Dakika

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