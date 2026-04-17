Fahri Trafik Müfettişlerine Eğitim

17.04.2026 12:20
Erzurum'da fahri trafik müfettişlerine yüz yüze eğitim 20 Nisan'da yapılacak.

Erzurum'da fahri trafik müfettişlerine yönelik "2026 yılı 1. Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" kapsamında yüz yüze eğitim programı gerçekleştirilecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu eğitim sürecinin ilk aşamasının şubat ayında uzaktan eğitimle tamamlandı, yüz yüze eğitim programı ise 20 Nisan'da yapılacak.

"Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği" gereği müfettişlerin düzenlenen eğitim programlarından en az birine katılım sağlamasının zorunlu olduğu hatırlatılan açıklamada, uzaktan eğitime katılamayan mevcut fahri trafik müfettişlerine yönelik yüz yüze eğitimin 20 Nisan saat 14.00'de İl Emniyet Müdürlüğü 2. kat eğitim sınıfında gerçekleştirileceği belirtildi.

Düzenlenecek eğitim programıyla fahri trafik müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin bilgi düzeylerinin artırılmasının amaçlanıyor.

Kaynak: AA

