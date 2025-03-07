Faile Kurum İçi Yaptırımlar Uygulanacak: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde "Şiddete Karşı Sıfır Tolerans"

(İZMİR) - Şiddet, Taciz ve Mobbinge Karşı Sıfır Tolerans ve Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi'ni hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurum içinde şiddet ve tacize karşı kapsamlı bir strateji benimseyip vakaları izleme mekanizmaları oluşturacak. Belgeyle, faile yaptırımlar uygulamakla birlikte şiddet ve tacize maruz bırakılan kişiler için sağlık desteği ile hukuki ve psikolojik yardım sağlanması da taahhüt edildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kurum bünyesinde dönüşüm başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi; Şiddet, Taciz ve Mobbinge Karşı Sıfır Tolerans ve Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi'ni hazırladı. Öncelikli ilkeler olarak şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma düzeninin kurulması, insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması olarak belirlendi.

Kapsamlı bir strateji benimsenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tutum belgesiyle hiçbir gerekçe kabul etmeyerek hizmet üretilen her alanda ve mekanda sıfır tolerans prensibini benimsiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği zemininde kentsel yaşamın tüm alanlarında eşitliği destekleyen hizmetleri üretme politikası izleniyor.

Belge, İzmir Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanları içerisinde tüm personel açısından şiddet, taciz ve mobbingin yaşanmadığı, güvenli alanlar oluşturmak ve bu alanlar içerisinde hak ve sorumlulukların bilinmesini sağlamak üzere hazırlandı. Buna göre sadece işyeri ile sınırlı olmaksızın işle ilgili tüm alanları kapsayacak şekilde çalışma yaşamındaki şiddet ve tacize karşı kapsamlı bir strateji benimsenecek. Mekandan bağımsız olarak taraflardan en az birinin belediye personeli olması yeterli kabul ediliyor. Aile (hane) içi şiddet de çalışma yaşamıyla ilişkili bir sorun olarak kabul edilerek faile gerekli tedbirler uygulanacak. Bu kapsamda vakaları izleme mekanizmaları oluşturulacak, var olan mekanizmalar güçlendirilecek.

Şiddete maruz bırakılana destekler sunulacak

Belge ile faile yaptırımlar uygulamakla birlikte şiddet ve tacize maruz bırakılan kişiler için destek sunmak da taahhüt edildi. Buna göre fiziksel şiddete maruz kalan başvuru sahibi, talebi doğrultusunda sağlık raporu verecek ilgili sağlık kurumlarına veya Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği'ne yönlendirilecek. Hukuki destek talep edilmesi halinde, belediye bünyesinde yer alan avukatlara veya İzmir Barosu ile Büyükşehir arasındaki protokoller çerçevesinde farklı avukatlara yönlendirilebilecek. Psikolojik destek talep edilmesi halinde ise yine Eşrefpaşa Hastanesi'nde görev yapan uzman psikologlar, aile danışmanları ve hekimler tarafından yüz yüze ya da çevrim içi psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek.

Farkındalık çalışmaları başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm kurumun şiddet konusunda bilinçlenmesi ve şiddetin her türünün önlenebilmesi için eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları, farkındalık çalışmaları yürütecek. Bu çerçevede ilk aşama olarak Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü personeline yönelik hizmet için eğitim verildi.

Çağlar: "Hedefimiz, bir kurum kültürü yaratmak"

Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi'nden Çağla Çağlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personele destek sağlamak üzere Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Kurum Politika Belgesi hazırlandı. Genel hedefimiz, bir kurum kültürü yaratmak. Bu kapsamda hizmet içi eğitimlerimiz karma gruplarla yapılıyor. Eğitimlerimiz kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları gibi konuları kapsıyor. Aynı zamanda kurum politika belgesinin yaygınlaştırılması ve duyurulmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 'Şiddete karşı sıfır tolerans' diyoruz" dedi.

Şaroğlu: "Farkındalık için önemli"

Zübeyde Şaroğlu isimli İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, "Bu tür etkinlik ve eğitimlerin toplumdaki farkındalık için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese bizi bilgilendirdikleri için teşekkür ediyorum. Karma grup olarak eğitim almamız bizim için daha verimli oldu. Bundan sonraki süreçte de erkek ve kadın ayrımı yapmaksızın bu tür eğitimlerin devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Aygün: "Hem iş hayatım hem de sosyal hayatım için faydalı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli Recep Aygün de "Bugün toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine katıldım. Eğitim çok güzeldi. Kadın ve erkek personelin birlikte katılması da önemli. Burada aldığım eğitimler hem iş hayatım için hem de sosyal hayatım için çok faydalı ve yararlı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu eğitimler ve hazırlanan belge için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şiddet, Taciz ve Mobbinge Karşı Sıfır Tolerans ve Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi'nin imzalanabilmesi için ocak ayı olağan meclis toplantısında oy birliği ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a yetki verilmişti.