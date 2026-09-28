Fairford Hava Üssü yanında gözaltına alınan 5 kişi kefaletle serbest bırakılacak - Son Dakika
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Fairford Hava Üssü yanında gözaltına alınan 5 kişi kefaletle serbest bırakılacak

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İngiliz polisi, Fairford Üssü yakınında terör şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin kefaletle serbest bırakılacağını, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Şüpheliler sıkı koşullara tabi tutulacak, patlayıcı şüphesiyle tahliye edilen 85 evin sakini bugün evlerine dönebilecek.

İngiliz polisi, Gloucestershire bölgesinde ABD ordusu tarafından kullanılan Fairford Hava Üssü yakınlarında "terör eylemi hazırlığı içinde oldukları" şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin kefaletle serbest bırakılacağını ancak soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İngiltere Terörle Mücadele Polisi Yardımcı Komiseri Laurence Taylor, başkent Londra'da polis teşkilatı binası önünde, Fairford Hava Üssü yakınlarında gözaltına alınan İngiliz vatandaşı 5 kişiye ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Taylor, kapsamlı sorgu ve incelemelerin ardından gözaltına alınan 5 kişinin kefaletle serbest bırakılacağını ancak bunun soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.

Şüphelilerin hareketleri ve başkalarıyla temaslarına ilişkin "sıkı koşullara tabi tutulacaklarının" altını çizen Taylor, şüphelilerin soruşturma kapsamında kalmaya devam ettiğini aktardı.

Taylor, olayla ilgili birden fazla soruşturma hattının incelendiğini belirterek, olayın, yabancı bir devlet adına bilinçli ya da bilinçsiz hareket eden kişiler veya vekil unsurlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali dahil tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

Olay sırasında şüphelilerin 3 araçla seyahat ettiğini anlatan Taylor, araçların daha sonra askeri unsurlar ve adli tıp uzmanlarının desteğiyle arandığını kaydetti.

Bölgede yetkililerin araştırma kapsamında görev yapmayı sürdürdüğünü vurgulayan Taylor, soruşturma devam ederken alanın güvenlik kordonu altında tutulduğunu bildirdi.

Taylor, bölgedeki güvenlik önlemlerinin gün içinde azaltılacağını ve sakinlerin evlerine dönmesine izin verileceğini aktardı.

Hava üssü yanındaki bazı evler patlayıcı şüphesiyle boşaltılmıştı

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki 85 ev, dün bölgede 3 şüpheli araç bulunması nedeniyle tahliye edilmişti.

Araçlardaki 20'li yaşlardaki İngiliz vatandaşı 5 kişi gözaltına alınırken, İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgede görevlendirilmişti. Üsse yönelik terör saldırısı riski üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.

İran'ın Londra Büyükelçiliği ise ABD üssü yakınlarında gözaltına alınan 5 kişinin İran'la bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere, bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler, üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da öne sürüyor.

Kaynak: AA
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