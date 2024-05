Fanfare Ciocarlia, Hıdırellez için CRR Konser Salonu\'nda müzikseverlerle buluşacak

Güncel

Balkan müziklerini caz, pop ve rock tınılarıyla harmanlayan "Fanfare Ciocarlia" grubu, "Hıdırellez"e özel 5 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre Balkanların köy hayatından taşıdığı müzikle tanınan topluluk, Balkan melodilerini tuba ve bariton hornlar ile süratli ve keskin tempoda sergiliyor.

Grup, The Times of London tarafından "Ağır canavar sesi" olarak adlandırılmasından beri "Balkan ruhunu üfleyen brass canavarları" olarak da biliniyor.

Topluluğun "Born to Be Wild" ve "Just the 2 Of Us" adlı eserleri sinemaya uyarlandı.