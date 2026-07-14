Acar: 15 Temmuz bir destanın adıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, " 15 Temmuz, hain bir darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinden öte, aziz milletimizin vücudunu siper ederek tankları durdurduğu, egemenlik şuurunu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiği destanın adıdır." ifadesini kullandı.

Acar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, hain bir darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinden öte, aziz milletimizin vücudunu siper ederek tankları durdurduğu, egemenlik şuurunu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiği destanın adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran, vatan müdafaasında en büyük rütbeyi şehadet bilen kahramanlarımızın kararlılığı, milli iradenin hiçbir güç tarafından asla teslim alınamayacağını tarihe kazımıştır.

Şanlı direnişimizin 10'uncu yılında, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."