AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesine ilişkin, "Arama kurtarma çalışmaları sürerken herkesi yalnızca yetkili kurumlarımızın teyit ettiği bilgileri paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Yedigöller'e düzenlenen gezi dönüşünde irtibatın kesildiği araçta bulunan 10 evladımıza ve beraberlerindeki 3 görevli personelimize ulaşmak için ilgili tüm kurumlarımız seferber olmuş durumda. Arama kurtarma çalışmaları sürerken herkesi yalnızca yetkili kurumlarımızın teyit ettiği bilgileri paylaşmaya davet ediyorum. En büyük dileğimiz, evlatlarımızdan ve görevli personelimizden bir an önce sağ salim haber almak."