Fas Deniz Kuvvetleri, 85 düzensiz göçmeni yakaladı

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Fas Deniz Kuvvetlerinin, Dahla kenti açıklarında 85 düzensiz göçmeni yakaladığı duyuruldu.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenlik birimleri, Dahla kenti açıklarında bir teknede bulunan 85 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Düzensiz göçmenlere ilk yardım yapıldığı, ardından hukuki işlemler için güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarıldı.

Fas'ta en son 18 Nisan'da 27'si kadın 8'i çocuk, 131 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklanmıştı.

Fas İçişleri Bakanlığından 23 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkede geçen yıl 75 bin 184 düzensiz göçmenin yakalandığı duyurulmuştu.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.