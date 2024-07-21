Fas'ta 46 Dereceye Ulaşacak Sıcaklıklar Nedeniyle Uyarı - Son Dakika
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Fas'ta 46 Dereceye Ulaşacak Sıcaklıklar Nedeniyle Uyarı

Fas Meteoroloji Kurumu, çarşamba gününe kadar ülke genelinde 46 santigrat dereceye ulaşabilecek sıcaklıkların beklendiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu. Son yıllarda artan sıcaklık tehlikesiyle mücadele eden Fas, aynı zamanda orman yangınları, kuraklık ve sel felaketleriyle de karşı karşıya kalmaktadır.

21.07.2024 19:01
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Fas'ta, çarşamba gününe kadar 46 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Fas Meteoroloji Kurumu, sıcaklıkların ülke genelinde 46 santigrat dereceye ulaşabileceği ve risk oluşturabileceğini dikkate alarak aşırı sıcaklık uyarısı yaptı.

Kuzey Afrika'nın Akdeniz iklimine sahip ülkesi Fas, özellikle son yıllarda yazın sıcaklıkların yükselmesiyle baş gösteren orman yangınlarıyla da mücadele ediyor.

Faslı çevre uzmanı Celal el-Mati AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 50 yıldır dünya genelinde sıcaklık artışının görüldüğünü hatırlatarak, Fas'ta "artan sıcaklık tehlikesi" konusunda uyarmıştı.

Mati, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonucu olarak kuraklık tehlikesinin yanı sıra sel felaketlerinin de sıklıkla görüldüğünü ifade ederek, Fas'ta "iklim değişikliğinin kaçınılmaz bir hale geldiğini" son 4 yılda orman yangınlarında ciddi bir artış görüldüğüne dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

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