Fas'ta hükümet kurma görüşmelerinde 4 parti anlaştı, koalisyon 207 sandalyeye ulaştı - Son Dakika
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Fas'ta hükümet kurma görüşmelerinde 4 parti anlaştı, koalisyon 207 sandalyeye ulaştı

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Fas'ta 30 Eylül'den bu yana süren hükümet kurma görüşmelerinin ikinci turunun ardından PAM, İstiklal Partisi, USFP ve PPS yeni hükümet çoğunluğu üzerinde anlaştı. Toplam 207 sandalyeye ulaşan koalisyon, güvenoyu için gereken 198 sandalye sınırını aştı.

Fas'ta 30 Eylül'den bu yana devam eden hükümet kurma görüşmelerinin ikinci turunun ardından 4 parti, yeni hükümet çoğunluğunu oluşturma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Asalet ve Modernizm Partisi (PAM), İstiklal Partisi, Halk Güçleri Sosyalist Birliği (USFP) ve İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) tarafından yayımlanan ortak bildiride, yeni siyasi çoğunluk üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Ortak bildiride, liberal eğilimli PAM, muhafazakar İstiklal Partisi, sol eğilimli USFP ile yine sol eğilimli PPS'nin bir araya geldiği ifade edildi.

En kısa sürede hazırlanacak hükümet programının uygulanabileceği vurgulanan ortak bildiride, liyakatli, siyasi basirete ve dürüstlüğe sahip bakan adaylarının önerileceği ve güçlü, uyumlu bir hükümet kurulacağı vurgulandı.

Fas Kralı 6. Muhammed, 29 Eylül'de yapılan seçimlerde 97 sandalye kazanarak birinci çıkan PAM'ın lideri Fatma Zehra Mansuri'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Fas Temsilciler Meclisinde 395 sandalye bulunuyor. Hükümet çoğunluğunu sağlamak için en az 198 sandalye gerekirken, koalisyonu oluşturan PAM 97, İstiklal Partisi 65, USFP 26 ve PPS ise 19 sandalye elde etti.

Böylece yeni kurulan koalisyon toplamda 207 sandalyeye ulaşarak mecliste güvenoyu için gerekli olan çoğunluk sınırını aşmış oldu.

Kaynak: AA
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