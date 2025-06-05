Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak - Son Dakika
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Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak

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Fas\'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
05.06.2025 03:21  Güncelleme: 10:07
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Fas\'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
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Fas yönetimi, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarını kapatma ve kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Fas Kralı 6. Muhammed kararla ilgili ilk sinyali şubat ayında vermiş ve bu ibadeti sembolik olarak Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini bildirmişti.

Tarım ve İçişleri bakanlıklarının yerel yönetimlere gönderdiği talimat kapsamında, Kurban Bayramı öncesinde birçok bölgede hayvan pazarları kapatıldı, kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetler geçici olarak durduruldu. Bazı bölgelerde yasa dışı satışların engellenmesine yönelik denetimler artırıldı.

KURAKLIK NEDENİYLE HAYVAN VARLIĞI AZALDI

Söz konusu karar, ülkede son yıllarda artan kuraklık, hayvan varlığındaki azalma ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle alındı. Tarım Bakanlığı verilerine göre, Fas'ta son 7 yıldır süren kuraklık hayvan varlığında yüzde 38 oranında azalmaya yol açtı. Yağış miktarı, son 30 yıl ortalamasının yüzde 53 altında kaldı. Bu durum, kurbanlık hayvan arzını önemli ölçüde etkiledi. Öte yandan, hayvan pazarların kapatılması ve faaliyetlerin durdurulması, özellikle kırsal bölgelerdeki üreticiler ile tüccarları olumsuz etkiledi.

6. MUHAMMED SİNYALİ VERMİŞTİ

Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı'na ilişkin şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkede iklim değişikliği kaynaklı kuraklık ve ekonomik zorlukların etkili olduğunu vurgulamıştı. Kral Muhammed, hayvan varlığında ciddi azalmaların yaşandığına dikkati çekerek, kurban kesmenin İslam'da güçlü bir sünnet olduğunu ancak mevcut zorluklar nedeniyle bu ibadetin dar gelirli kesimler için ağır bir yük haline gelebileceğini ifade etmişti.

Fas Kralı, dini sorumlulukların kolaylaştırılması yönündeki görevleri çerçevesinde, bu yıl halka kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunarak, bu ibadeti sembolik olarak Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini bildirmişti. Ülkede 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesmekten feragat etmeleri istenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren:
    hayvan varligi sebebiyle olabilir vacib bir ibadet 6 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BRAVO 3 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Eti yasakla o zaman ulkede.. dar gelirliye zaten kurban kesimi yasak sen kim oluyorsunda allahin emrini yerine getirmesini engelliyorsun milletin bu kafada daha cok kuraklik gorursunuz 0 0 Yanıtla
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