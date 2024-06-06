Fas'ta Metanol Zehirlenmesi: 8 Ölü, 114 Hastane

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RABAT, 6 Haziran (Xinhua) -- Fas'ta metanol karıştırılmış ev yapımı içki içen 8 kişi hayatını kaybederken, 114 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Resmi haber ajansı MAP'ın Çarşamba günkü haberine göre, Rabat-Sela-Kuneytire Sağlık ve Sosyal Koruma Bölge Müdürlüğü, söz konusu olayın Kuneytire kentine bağlı Sidi Allal El Tazi kasabasında meydana geldiğini belirtti.

Nüfusu 3.100'ün biraz üzerinde olan kasabada Pazartesi ve Çarşamba günleri arasında en az 114 kişi metanol zehirlenmesi yaşadı. Can kayıplarının tamamı ise Salı ve Çarşamba günleri arasında yerel bir hastanede kaydedildi.

Habere göre, bölgedeki sağlık kuruluşlarında yeni vakaların kabul edilmesi için gerekli tüm kaynaklar seferber edilirken, yerel sağlık merkezlerine ve hastanelere ulaşmış olabilecek vakaların tespit edilmesi için yerel makamlar arasında yakın koordinasyon kuruldu.

Bölge müdürlüğü, "Kuneytire kentindeki vatandaşların benzer vakaları bildirmelerini ve bu kişileri doğru tedaviyi alıp ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebilmeleri için doğrudan en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmelerini" istedi.

Sanayi üretiminde kullanılan zehirli bir alkol türü olan metanol, tüketilmesi halinde körlüğe, komaya ve ölüme neden olabiliyor.

Metanol çok ucuz olduğu ve etanolün özelliklerini gösterdiği için genellikle daha pahalı alkolleri seyreltmek amacıyla kullanılıyor.