Fas'ta PAM 97 sandalyeyle seçimden birinci çıktı, katılım yüzde 38,02 oldu

Fas'ta dün yapılan parlamento seçimlerinde Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) 395 sandalyeden 97'sini kazanarak seçimi ilk sırada tamamladı.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında seçimlerin resmi ilk sonuçlarını açıkladı.

Leftit'in açıkladığı sonuçlara göre, Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) 97 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Ulusal Bağımsızlar Birliği (RNI) 66 sandalye ile ikinci, İstiklal Partisi 65 sandalye ile üçüncü, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ise 54 sandalye ile dördüncü oldu.

Halk Hareketi 29, Sosyalist Birlik 26, İlerleme ve Sosyalizm Partisi 19, Anayasal Birlik 17, Sol İttifak 8, Sosyal Demokratik Hareket 8, Demokratik Güçler Cephesi 2 ve İnsaf Partisi 2 sandalye kazandı.

Yeni Demokratlar ile Birlik ve Demokrasi partileri ise birer sandalye elde etti.

Katılım oranı yüzde 38,02 oldu

İçişleri Bakanı Leftit, Temsilciler Meclisi seçimlerinde ülke genelindeki katılım oranının yüzde 38,02 olduğunu açıkladı.

Leftit, ülkenin farklı bölgelerinde oy verme işleminin, seçim sürecini etkilemeyen münferit vakalar dışında normal şartlarda gerçekleştiğini belirtti.

Fas'ta 8 Eylül 2021'de yapılan önceki parlamento seçimlerinde katılım oranı yüzde 50,18 olmuştu.

Seçimleri 3 bin 206 gözlemci takip ederken bunların 200'ünü yabancı gözlemciler oluşturdu.

Resmi verilere göre seçimlerde 15 milyon 801 bin 162 seçmen kayıtlıydı.

Parlamentodaki 395 sandalye için 28 siyasi parti, 1850 listeyle yarıştı. Seçimlerde 2 bin 658'i kadın olmak üzere toplam 7 bin 288 aday yarıştı.

Fas Anayasası'nın 47. maddesine göre Kral, Temsilciler Meclisi seçimlerinde birinci gelen siyasi partinin başkanını hükümeti kurmakla görevlendiriyor. Hükümet üyeleri ise başbakanın teklifi üzerine atanıyor.

Hükümetin kurulabilmesi için Temsilciler Meclisinde en az 198 sandalyenin desteğinin alınması gerekiyor. Bu nedenle seçim sonuçlarının ardından hükümet koalisyonunun oluşturulması için siyasi partiler arasında görüşmeler yapılması bekleniyor.

Yeni hükümetin siyasi, ekonomik ve sosyal konuların yanı sıra Fas'ın 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği hazırlıklarıyla ilgili projelerle de ilgilenmesi bekleniyor.

2021 seçimlerinde RNI birinci olmuştu

Fas'ta 2021'de yapılan parlamento seçimlerinde Ulusal Bağımsızlar Birliği (RNI) 102 sandalye ile ilk sırada yer almış, onu 86 sandalyeyle Asalet ve Çağdaşlık Partisi ve 81 sandalyeyle İstiklal Partisi izlemişti.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, RNI liderliğinde Asalet ve Çağdaşlık Partisi ile İstiklal Partisinin de yer aldığı koalisyon hükümetine başkanlık ediyordu.