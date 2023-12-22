Fas ve Endonezya Stratejik Ortaklık Kurmak İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

Fas ve Endonezya, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini genişletmek amacıyla stratejik ortaklık kurmaya yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesini ziyaret eden Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Burita ve Marsudi, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini genişletmek amacıyla iki ülke arasında stratejik ortaklık kurmaya yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptı, iki ülke arasında stratejik bir ortaklık kurmayı, güvenlik, parlamenter ve bölgesel işbirliğini çeşitlendirme ve genişletmeyi amaçlıyor.