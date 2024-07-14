Fas ve Suudi Arabistan, Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı - Son Dakika
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Fas ve Suudi Arabistan, Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı

Fas Kralı 6. Muhammed, eski ABD Başkanı Donald Trump'a bir telgraf göndererek suikast girişimini kınadığını ve Trump'ın iyi olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan da ABD, Trump ve ailesiyle dayanışma içinde olduklarını belirterek şiddeti kınadı. Trump, Pensilvanya'daki mitingde silahlı saldırıya uğramış, sağlık durumu iyi olduğu bildirilmişti.

14.07.2024 21:57
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Fas ile Suudi Arabistan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, Trump'a bir telgraf gönderdi.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasından büyük üzüntü duyduğunu belirten Fas Kralı, Trump'ın iyi ve güvende olmasına sevindiğini ifade etti.

Trump ile dayanışma içinde olduğunu belirten 6. Muhammed, siyasi şiddeti kınadı.

Suudi Arabistan da saldırıya tepki göstererek, şiddetin her türlüsünü kınadı.

Resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın, ABD, Trump ve ailesiyle dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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