Fatih Erbakan Arnavutköy'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih Erbakan Arnavutköy'de Ziyaretlerde Bulundu

Fatih Erbakan Arnavutköy\'de Ziyaretlerde Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Arnavutköy'de fabrikaları ziyaret edip işçilere destek verdi.

07.11.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de ziyaretlerde bulundu.

Partisinin "Anadolu Buluşmaları" etkinliği kapsamında Arnavutköy'de tekstil ve temizlik malzemeleri üreten iki ayrı fabrikayı ziyaret eden Erbakan, fabrika yetkililerinden üretim hakkında bilgi aldı.

İşçilerin çalıştığı bölümleri de gezen Erbakan, partisine üye olmak isteyen işçilerin üye kaydını yaptı.

Erbakan, buradaki konuşmasında, emekçinin, işçinin yanında bir hareket olduklarını söyledi.

Asgari ücretin 35 bin liraya çıkarılması gerektiğini ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Yoksulluk sınırı 70 bin liraya gelmiş. Bir evde iki asgari ücretli olduğu zaman bu eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına gelmesi lazım. Bununla beraber devletin de işverene gereken desteği ve teşviki yapması lazım. Bugün Milli Görüş olsa, Erbakan hocamızın o zaman yaptığı maaş zammının aynısını yapsa, bugün Bağkur emeklisinin maaşı 12 bin 500 liradan 50 bin liraya çıkacak. Bu olay 1996-1997'de yaşandı. Bugün de yaşanabilir ancak aynı zihniyetin, aynı ruhun iktidara gelmesi lazım."

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, ardından Arnavutköy'deki Horasanlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatih Erbakan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan Arnavutköy'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
06:16 Bir ülke daha TikTok’a yasak getirdi Bir ülke daha TikTok'a yasak getirdi
02:46 Avrupa ülkesinde büyük kriz “Hükümet tarih oldu“ Avrupa ülkesinde büyük kriz! "Hükümet tarih oldu"
01:46 ABD’nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 19:13:53. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan Arnavutköy'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.