Fatih Erbakan: Bir Daha Cumhur İttifakı ile Bir Araya Gelme Düşüncemiz Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih Erbakan: Bir Daha Cumhur İttifakı ile Bir Araya Gelme Düşüncemiz Yok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok, söz konusu değil. Cumhur İttifakı dışında muhalefetteki muhafazakar tabana, sağ seçmene hitap eden partilerle milletvekilliği seçiminde bir ittifak düşünebiliriz. Ama Cumhurbaşkanı adayını Yeniden Refah Partisi kendisi çıkartacak. Yeniden Refah Partisi'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olacaksa bunun Genel Başkan olması son derece doğaldır" ifadesini kullandı.

05.01.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok, söz konusu değil. Cumhur İttifakı dışında muhalefetteki muhafazakar tabana, sağ seçmene hitap eden partilerle milletvekilliği seçiminde bir ittifak düşünebiliriz. Ama Cumhurbaşkanı adayını Yeniden Refah Partisi kendisi çıkartacak. Yeniden Refah Partisi'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olacaksa bunun Genel Başkan olması son derece doğaldır" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TV100'de katıldığı programda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin için ne ifade ediyor" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Denenmiş bir kez daha denenmez düşüncesi ile hareket ediyoruz. Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok, söz konusu değil. Bunu hem teşkilatlarımız hem seçmenimiz hem halkımız da bunu bu şekilde istiyor. Kurmaylarımız, parti yönetimi aynı şekilde düşünüyorlar. Yapılan istişarelerde görüşmelerde özellikle 14 Mayıs seçimlerindeki mutabakat metnine uyulmaması nedeniyle bu dosyayı kapattığımızı ifade ediyoruz. Biz yapılacak olan genel seçimde milletvekilliği seçiminde ittifak düşünebiliriz.

Cumhur İttifakı dışında muhalefetteki muhafazakar tabana, sağ seçmene hitap eden partilerle milletvekilliği seçiminde bir ittifak düşünebiliriz. Ama Cumhurbaşkanı adayını Yeniden Refah Partisi kendisi çıkartacak. Bunun kararını verdik. Çünkü bir seçimde biz sayın Cumhurbaşkanı lehine çekildik, bir seçimde daha bir başka aday lehine seçime girmemek siyasi açıdan da uygun bir davranış değildir. Yeniden Refah Partisi'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olacaksa bunun Genel Başkan olması son derece doğaldır."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Bir Daha Cumhur İttifakı ile Bir Araya Gelme Düşüncemiz Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
12:11 Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 13:57:07. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: Bir Daha Cumhur İttifakı ile Bir Araya Gelme Düşüncemiz Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.