(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Erbakan, mesajında ifadeleri kullandı:
"YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin, zihin açıklığı ihsan eylesin. Gönlünüzden geçenleri hakkınızda hayırlı kılsın."
Son Dakika › Güncel › Fatih Erbakan'dan YKS Mesajı - Son Dakika
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