Fatih Erbakan, Gülistan Doku ailesiyle görüştü, dava takipçisi olacaklarını söyledi - Son Dakika
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Fatih Erbakan, Gülistan Doku ailesiyle görüştü, dava takipçisi olacaklarını söyledi

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Fatih Erbakan, Gülistan Doku ailesiyle görüştü, dava takipçisi olacaklarını söyledi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç aracılığıyla aileyle telefonda görüştü. Erbakan, görüşmede davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

(DİYARBAKIR)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın Diyarbakır'da ziyaret ettiği Gülistan Doku'nun ailesiyle telefonda görüştü. Erbakan, Gülistan Doku davasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Diyarbakır temasları kapsamında Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret etti.

Kılıç, ziyaret sırasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla arayarak aileyle görüştürdü. Erbakan, görüşmede Gülistan Doku davasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gülistan Doku davasının sonuna kadar takipçisi olacağız! Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Gülistan Doku'nun ailesiyle telefonla görüştü."

Kaynak: ANKA
Gülistan DokuFatih ErbakanDiyarbakırSuat KılıçPolitikaGüncelRefahSon Dakika

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