Fatih Erbakan, HABAŞ patlamasında yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı diledi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aliağa'da meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.