Fatih Erkoç, Ankara'da CSO Ada'da Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi - Son Dakika
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Fatih Erkoç, Ankara'da CSO Ada'da Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi

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Fatih Erkoç, Ankara\'da CSO Ada\'da Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi
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Fatih Erkoç, Ankara'daki CSO Ada'da verdiği 'Fatih Erkoç ile Alaturka Zamanı' konserinde Türk sanat müziğinin farklı dönemlerinden eserleri seslendirdi. Erkoç'a Zafer Çebi yönetimindeki Büyük Orkestra eşlik etti, dinleyiciler de şarkılara eşlik etti.

Sanatçı Fatih Erkoç, Ankara'da verdiği konserde, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'ndaki "Fatih Erkoç ile Alaturka Zamanı" konserinde Erkoç'a, Zafer Çebi yönetimindeki Büyük Orkestra eşlik etti.

Fatih Erkoç'un Türk sanat müziğinin farklı dönemlerinden eserleri seslendirdiği konserde, dinleyiciler de şarkılara eşlik etti.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Erkoç, 50 yılı aşkın süredir konser verdiğini belirterek, bugün Türk sanat müziği eserlerini senfonik orkestra eşliğinde farklı tınılarla seslendirecek olmanın kendisinde ayrı bir heyecan uyandırdığını dile getirdi.

Erkoç, babasının udi olduğunu, bu nedenle Türk müziğiyle iç içe büyüdüğünü ifade ederek, "Şarkılar çok güzel. Benim Türk sanat müziği albümüm de var, çoğu şarkı oradan olacak. 'Ellerim Bomboş', 'Anı' gibi şarkılarımı da yine aynı tarzda söyleyeceğiz. CSO harika bir salon, akustiği çok güzel. Değişik bir heyecan yaşıyorum. Türk müziği şarkılarını söylerken ruhum yükseliyor." dedi.

Kaynak: AA
Ziraat BankasıKültür SanatFatih ErkoçMagazinAnkaraGüncelSon Dakika

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