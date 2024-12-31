Fatih Kaleci\'nin Küresel Başarısı

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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yayın Koordinatörü ve Direktörü Doktor Öğretim Üyesi Fatih Kaleci, Information Services Danışma Kurulu (EBSCO) firmasına küresel "Akademik Danışma Kuruluna" seçildi.

Firma, bünyesinde 400'e yakın tam metin veri tabanı ve 75 binden fazla e-kitap koleksiyonunu barındırıyor.

NEÜ Rektörü Cem Zorlu, Doktor Öğretim Üyesi Fatih Kaleci'nin seçilmesinin üniversite için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Üniversite olarak bilimsel yayıncılığa önem verdiklerini vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğümüzün yayıncı iş birlikleri, üniversitemiz bünyesinde yer alan 32 bilimsel derginin koordinasyonu ve uluslararası indekslere dahil edilmesinin ardından hayata geçirdiği NEU PRESS, küresel bir marka haline geldi. Frankfurt, Londra, Pekin, Bologna, Abu Dhabi, Sharjah ve Meksika gibi dünyaca ünlü birçok kitap fuarında yerini alan NEU PRESS, yapılan uluslararası iş birlikleri ve aldığı sorumluluklarla da uluslararası arenada adından söz ettiren bir konuma yükseldi."