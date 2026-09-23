Fatih Laleli'de durdurulan kayıp kişi Mesihpaşa'daki hırsızlık şüphesiyle tutuklandı

Fatih Laleli'de durdurulan kayıp kişi Mesihpaşa'daki hırsızlık şüphesiyle tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da kayıp olarak aranan kişi, Fatih Laleli'de şüphe üzerine durdurularak yakalandı. Mesihpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşanan hırsızlığın şüphelisi olduğu belirlenen kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul'da kayıp olarak aranan kişi, yakalandı ve hırsızlık şüphesiyle tutuklandı.
Fatih'in Laleli semtinde şüphe üzerine durdurulan M.R.B'nin yapılan kontrollerde kayıp olarak arandığı belirlendi.
M.R.B'nin aynı zamanda Mesihpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?